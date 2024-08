Wetter

Heute verbreitet sonnig

Das Wetter: In der Nacht in Südostbayern stark bewölkt und noch einzelne Schauer, später auch dort trocken. Im Nordwesten aufgelockert, im Rest des Landes gering bewölkt, teils klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte 16 bis 5 Grad. Am Tag zunächst hochnebelartig bewölkt, danach überwiegend sonnig. 23 bis 29 Grad.