Wetter

Heute vereinzelt Regen, im Bergland Schnee bei 5 bis 9 Grad

Das Wetter: In der Nacht wolkig, schauerartige Niederschläge und sinkende Schneefallgrenze. Die Temperaturen gehen auf plus 1 bis minus 4 Grad zurück. Am Tag vielfach stark bewölkt, im Norden und Nordosten auch größere Auflockerungen. Von Nordwesten bis zum Erzgebirge Regen oder Schneeregen. 2 bis 7 Grad.

04.03.2023