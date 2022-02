Wetter Heute von Nordwesten her freundlicher bei 2 bis 9 Grad

Das Wetter: In der Nordwesthälfte aufgelockert bewölkt und teils sonnig. In der Südosthälfte teils stark bewölkt, vor allen an den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen noch etwas Schnee. Abends auch dort Auflockerungen. Höchsttemperaturen 3 bis 9 Grad. Am Sonntag nach Auflösung von Nebelfeldern viel Sonne, Temperaturen zwischen 4 Grad an den Alpen und 11 Grad am Rhein.

26.02.2022