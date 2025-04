Wetter

Heute wechselnd bewölkt, im Westen Schauer. 16 bis 21 Grad.

Das Wetter: In der Nacht wechselnd bewölkt. Vor allem im Osten noch schauerartiger Regen. Abkühlung auf 9 bis 3 Grad. Am Tag Wechsel von Sonne und Wolken, vor allem in der Westhälfte und am Alpenrand Schauer und einzelne Gewitter. Temperaturen 16 bis 21 Grad.