Wetter

Heute wechselnd bewölkt, im Westen Schauer, 16 bis 21 Grad.

Das Wetter: Nachts Verlagerung der Schauer und Gewitter in die Nordhälfte, dabei Übergang zu Regen. Sonst oft trocken bei wechselnder Bewölkung. Abkühlung auf 9 bis 3 Grad. Am Tage, am Ostermontag, Wechsel aus wolkigen und sonnigen Abschnitten. Schauer vor allem im Südwesten und am Alpenrand. Höchstwerte 16 bis 21 Grad, an der See kühler.