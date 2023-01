Sicherheitsexperte Ischinger fordert deutsche Kampfpanzer für Kiew

Wolfgang Ischinger warnte vor einer Isolierung Deutschlands, (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Zheng Huansong)

Dabei sollte es sowohl um Leopard-Panzer aus Beständen diverser Partner als auch um ein kleineres Kontingent aus Deutschland gehen. Ischinger warnte vor einer Isolierung Deutschlands in dieser Frage. Die Ukraine stehe vor einem schmerzhaften Jahr und unter enormem Druck. Wenn man den Krieg früh beenden wolle, müsse man nachlegen . Russland stelle sich auf einen Abnutzungskrieg ein. Darauf müsse man reagieren, betonte Ischinger.

Die Vereinigten Staaten bereiten weitere umfangreiche Waffenlieferungen an die von Russland angegriffene Ukraine vor. Das Nachrichtenportal Politico berichtet, es gehe unter anderem um Radschützenpanzer des Typs Stryker. Diese werden zur Aufklärung und zum Transport eingesetzt. Weiter heißt es, es sei derzeit nicht zu erwarten, dass die USA die Lieferung eigener Abrams-Kampfpanzer genehmigen. Grund sei der große Aufwand bei der Ausbildung der Soldaten und bei der Instandhaltung. Aus dem Außenministerium in Washington hieß es, man wolle den ukrainischen Partnern keine Systeme aufbürden, die sie nicht nutzen oder reparieren könnten. Bundeskanzler Scholz macht die Lieferung von deutschen Leopard-2-Kampfpanzern an die Ukraine Medienberichten zufolge davon abhängig, dass die USA Abrams-Panzer zur Verfügung stellen.

