Wikileaks-Gründer

Menschenrechtler protestieren gegen die mögliche Auslieferung von Assange. (Imago / Stefan Trappe )

Seit vier Jahren sitzt er in einem Hochsicherheitsgefängnis in der britischen Hauptstadt. In den USA ist er unter anderem wegen Spionage angeklagt. Der High Court will bis morgen entscheiden, ob Assanges Rechtsmittel gegen den Auslieferungsbescheid der britischen Regierung ausgeschöpft sind. In diesem Falle könnte Assange nur noch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen.

Bei einer Verurteilung in den USA drohen Assange bis zu 175 Jahre Haft, weil er rund 700.000 vertrauliche Dokumente über die Militäreinsätze im Irak und in Afghanistan veröffentlicht haben soll.

