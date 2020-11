Im thüringischen Hildburghausen können sich ab heute alle Kindergarten- und Schulkinder sowie ihre Lehrer und Erzieher auf das Coronavirus testen lassen.

Wie Bürgermeister Kummer der Deutschen Presse-Agentur sagte, will etwa ein Drittel der Kinder aus den städtischen Kindergärten und die Mehrheit des Betreuungspersonals das Angebot wahrnehmen. Wegen der im November stark gestiegenen Infektionszahlen gilt im gesamten Kreis Hildburghausen seit Mittwoch ein vollständiger Lockdown. Neben Restaurants, Fitnessstudios und sonstigen Freizeiteinrichtungen sind auch alle Schulen und Kindertagesstätten der Stadt geschlossen. Die Massentests soll den Kindern und Jugendlichen eine Rückkehr in den eingeschränkten Regelbetrieb ermöglichen.



In Hildburghausen stieg der sogenannte Inzidenzwert auf über 600 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tage.

