Im thüringischen Landkreis Hildburghausen hat die Polizei gestern Abend eine Protestkundgebung gegen neue Corona-Beschränkungen aufgelöst.

Rund 400 Menschen hatten sich trotz Ausgangsbeschränkungen auf dem Marktplatz versammelt. Nach Polizeiangaben gab es zahlreiche Verstöße. Unter anderem wurden Mindestabstände nicht gewahrt, Masken wurden nicht getragen.



Der Kreis Hildburghausen hat derzeit mit rund 530 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bundesweit das größte Infektionsgeschehen. Seit gestern gilt dort ein regionaler Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen sowie geschlossenen Schulen und Kindergärten.



Thüringens Ministerpräsident Ramelow meinte zu dem Protest, diese Menschen zeigten, dass sie das Infektionsgeschehen in ihrem Kreis nicht interessiere. Er appellierte an die Menschen in Hildburghausen, solidarisch zu sein.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.