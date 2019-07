Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat einen 96-jährigen ehemaligen SS-Mann angeklagt.

Ihm würden Volksverhetzung und die Verunglimpfung Verstorbener zur Last gelegt, teilte die Anklagebehörde mit. Der Mann soll den Holocaust relativiert haben; zudem soll er die Zahl der von den Nazis ermordeten Juden angezweifelt haben.



Der Beschuldigte hatte zu einer SS-Panzerdivision gehört, die im Zweiten Weltkrieg ein Massaker an Dorfbewohnern in Nordfrankreich mit 86 Toten verübte. Dafür wurde er 1949 in Abwesenheit von einem französischen Gericht verurteilt.