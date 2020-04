Der Internationale Währungsfonds will besonders armen Ländern künftig mit mehr finanziellen Mitteln unter die Arme greifen.

Wie Direktorin Georgiewa in Washington mitteilte, erhielt der IWF für diesen Zweck Zusagen von fünf Staaten in Höhe von 11,7 Milliarden Dollar. Das Geld sei für Kredite und Zuschüsse in Notlagen gedacht.



Die Geberländer sind den Angaben zufolge Japan, Frankreich, Großbritannien, Kanada und Australien.