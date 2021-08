FDP-Generalsekretär Wissing hat sich im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe für eine Sondersitzung des Bundestags ausgesprochen.

Er habe kein Verständnis dafür, Hilfen für die betroffenen Gebiete in einer Ministerpräsidentenkonferenz auf den Weg bringen zu wollen, sagte Wissing im Deutschlandfunk. Der richtige Ort dafür sei das Parlament. Die Hilfssummen müssten gesetzlich abgesichert werden, so dass sich die Betroffenen darauf verlassen könnten, meinte Wissing. Ähnlich äußerte sich der SPD-Fraktionschef im Bundestag, Mützenich. Er sagte der "Rheinischen Post", das Parlament sollte noch während der Sommerpause über die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Wiederaufbaufonds beraten und schnell entscheiden.



Bei der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen waren mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.