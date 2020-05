Die Pläne von Bundesfinanzminister Scholz zur Entlastung der Kommunen stoßen auf ein unterschiedliches Echo.

Positiv reagierten Vertreter der Städte und Gemeinden. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Jung, meinte, die Kommunen seien das Fundament des Staates. Dieses drohe durch den Absturz der Einnahmen in der Corona-Krise ins Wanken zu geraten. Der Kämmerer von Oberhausen, Tsalastras, sagte im Deutschlandfunk, die Inititative von Scholz sei endlich ein Vorschlag zur Lösung der Altschuldenkrise. Er hoffe, dass das Land Nordrhein-Westfalen diese Chance ergreife. Die Finanzministerin von Rheinland-Pfalz, Ahnen von der SPD, erklärte, ihr Land sei zu einer Beteiligung bereit. Dagegen meinte der bayerische Finanzminister Füracker, CSU, wenn der Bund den Kommunen helfen wolle, dürfe er das gerne tun. Eine Zwangsverpflichtung der Länder ohne Absprache sei aber eine Unverschämtheit. - Laut Medienberichten plant der SPD-Politiker Scholz, die Kommunen in Deutschland in diesem Jahr wegen der Coronakrise mit fast 57 Milliarden Euro zu unterstützen. Dies beinhaltet eine Nothilfe wegen wegbrechender Steuereinnahmen und eine Altschuldenhilfe für hochverschuldete Städte und Gemeinden. Bund und Länder sollten jeweils die Hälfte beisteuern.