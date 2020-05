Die Pläne von Bundesfinanzminister Scholz zur Entlastung der Kommunen stoßen auf ein unterschiedliches Echo.

Positiv reagierten Vertreter der Städte und Gemeinden. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Jung, meinte, die Kommunen seien das Fundament des Staates. Dieses drohe durch den Absturz der Einnahmen in der Corona-Krise ins Wanken zu geraten. Der Kämmerer von Oberhausen, Tsalastras, sagte im Deutschlandfunk, die Inititative von Scholz sei endlich ein Vorschlag zur Lösung der Altschuldenkrise. Er hoffe, dass das Land Nordrhein-Westfalen diese Chance ergreife.



Die Finanzministerin von Rheinland-Pfalz, Ahnen von der SPD, erklärte, ihr Land sei zu einer Beteiligung bereit. Dagegen meinte der bayerische Finanzminister Füracker, CSU, wenn der Bund den Kommunen helfen wolle, dürfe er das gerne tun. Eine Zwangsverpflichtung der Länder ohne Absprache sei aber eine Unverschämtheit. - Laut Medienberichten plant der SPD-Politiker Scholz, die Kommunen in Deutschland in diesem Jahr wegen der Coronakrise mit fast 57 Milliarden Euro zu unterstützen. Dies beinhaltet eine Nothilfe wegen wegbrechender Steuereinnahmen und eine Altschuldenhilfe für hochverschuldete Städte und Gemeinden. Bund und Länder sollten jeweils die Hälfte beisteuern.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Maßnahmen in Deutschland

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kita und Kindergarten weitergeht

+ Wiedereinführung von Schutzmaßnahmen: Streit um die Obergrenze für Corona-Neuinfektionen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen:Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Was die Kennzahlen bedeuten: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Behandlungsmöglichkeiten: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Kitas und Schulen: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Ansteckungsgefahr: Was bringt die Schließung von Kitas und Schulen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Diagnose: Wer auf das Coronavirus getestet werden kann

+ Doppelt eingeschränkt: Was die Corona-Pandemie für Menschen mit Behinderung bedeutet

+ Besondere Risiken: Wie sich die Coronakrise auf Krebspatienten auswirkt

Urlaub, Sport und Freizeit

+ Reisen: Wie ist der Stand bei den Gutscheinlösungen für die Reisebranche?

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

Fake News und Verschwörungstheorien

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde.



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.