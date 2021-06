Der Migrationsforscher Gerald Knaus begrüßt die Pläne der EU-Kommission für ein weiteres Milliardenpaket zur Versorgung von Syrien-Geflüchteten in der Türkei.

Angesichts der Verschärfung der sozialen Lage durch die Corona-Krise müsse die Türkei weiterhin unterstützt werden, sagte Knaus im Deutschlandfunk (Audio-Link). Ansonsten drohe die Stimmung im Land zu kippen.



In den nächsten drei Jahren sollen zusätzliche 3,5 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt fließen. Bisher hat die Türkei bereits sechs Milliarden Euro Hilfe erhalten. Damit hatte die EU die Bereitschaft von Ankara honoriert, neu auf den griechischen Inseln ankommende Geflüchteten zurückzunehmen. Dies führte zu einem deutlichen Rückgang der Ankunftszahlen in Griechenland.



In den vergangenen Jahren hatten sich die Beziehungen zwischen beiden Seiten deutlich verschlechtert. Türkische Erkundungsbohrungen nach Gas im östlichen Mittelmeer hatten zu Spannungen mit den EU-Mitgliedern Griechenland und Zypern geführt. In der Frage der geteilten Mittelmeerinsel Zypern hatte der türkische Präsident Erdogan zudem das von der EU unterstützte Ziel einer Wiedervereinigung in Frage gestellt.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.