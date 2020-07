Deutschland und Belgien haben dem UNO-Sicherheitsrat nach Angaben aus Diplomatenkreisen eine neue Resolution zur Hilfe für Syrien vorgelegt. Darin kommen sie Russland in einem zentralen Punkt entgegen. Angestrebt wird ein Kompromiss noch an diesem Wochenende. Millionen Menschen in Syrien sind auf Hilfslieferungen aus dem Ausland angewiesen.

Der neu vorgelegte Text sieht die Offenhaltung von nur noch einem Grenzübergang aus der Türkei für Lieferungen über einen Zeitraum von zwölf Monaten vor. Moskau hatte zusammen mit Peking in den vergangenen Tagen mehrere deutsch-belgische Vorschläge verhindert, laut denen weiterhin zwei Grenzübergänge hätten genutzt werden können.

Lösung möglichst noch am Wochenende

Über den neuen Resolutionsentwurf wird möglicherweise noch heute abgestimmt. Die alte Resolution ist bereits ausgelaufen, ohne das der Sicherheitsrat sich auf eine neue einigen konnte. Damit könnten die internationalen Hilfslieferungen endgültig vor dem Aus stehen.



Bundeaußenminister Maas appellierte an die Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat, sich nicht länger einem Kompromiss zu verschließen. Das sei man den Menschen in dem Bürgerkriegsland schuldig, erklärte Maas auf Twitter. Der deutsche UNO-Botschafter Heusgen veröffentlichte auf Twitter eine Stellungnahme. Darin heißt es, wenn man an diesem Wochenende keine Lösung finde, dann bedeute das ein Signal der Enttäuschung und der Verzweiflung für die Menschen in Syrien. Auch Bundesentwicklungsminister Müller kritisierte den Widerstand Russlands und Chinas im UNO-Sicherheitsrat. Der CSU-Politiker sagte der Funke-Mediengruppe, nun müsse es zu einem Aufschrei der Weltgemeinschaft kommen, der in Moskau und Peking gehört werde.

"Schwerwiegende Auswirkungen" auf die Versorgung

Hilfsorganisationen zeigten sich schockiert vom bisherigen Scheitern einer neuen Resolution. Jessica Kühnle von der Welthungerhilfe twitterte, die Weigerung Russlands, die grenzüberschreitende humanitäre Hilfe über beide Grenzübergänge mitzutragen, werde die Lage weiter eskalieren: "Dies wird schwerwiegende Auswirkungen auf Versorgung von 2,8 Mio. Menschen haben und zu noch mehr Leid, Hunger und Tod führen!" Auch "Save the Children" verurteilte die Blockade im Sicherheitsrat.



Russland unterstützt im Bürgerkrieg den syrischen Präsidenten Assad. Die Regierung in Moskau argumentiert, Hilfe sei inzwischen auch aus Syrien selbst möglich. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind Millionen syrischer Zivilisten von der über die Türkei ins Land gebrachten Lieferungen abhängig.