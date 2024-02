Vom ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orban hängt viel ab auf dem EU-Sondergipfel in Brüssel. (picture alliance / Zumapress / Dominika Zarzycka)

Seine feste Überzeugung sei, dass eine Verständigung möglich sein müsse, "wenn Europa sich als Gemeinschaft begreift, in der alle füreinander einstehen und auch einander helfen", sagte der SPD-Politiker vor Beginn der Beratungen. Man solle nicht versuchen, irgendwelche Konstruktionen zu basteln. Es gehe darum, eine Entscheidung aller 27 Mitgliedsländer zu Stande zu bringen, betonte Scholz. Der Kanzler nannte Ungarn nicht namentlich.

Auf dem EU-Gipfeltreffen im Dezember hatte Ungarns Ministerpräsident Orban sein Veto gegen das Vorhaben eingelegt, bis 2027 Mittel für die Ukraine aus dem EU-Haushalt bereitzustellen. Damit soll die Wirtschaft des von Russland angegriffenen Landes vor einem Kollaps bewahrt werden.

Orban bekräftigt seine Bedenken

In einem am Dienstag erschienenen Interview mit der französischen Zeitschrift "Le Point" erneuerte Orban seine Bedenken. Ungarn wolle "keine Eskalation des Krieges" Russlands gegen die Ukraine, sagte der Rechtspopulist. Er sei aber bereit, "Teil einer Lösung" zu sein, wenn jedes Jahr neu darüber entschieden werde, ob die EU weiter Geld in die Ukraine schicke, erklärte Orban.

EU fühlt sich erpresst

Ein solches Vorgehen lehnen andere Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, ab. Sie fühlen sich von Ungarn erpresst und wollen verhindern, jedes Jahr aufs Neue mit der Regierung in Budapest verhandeln zu müssen. Hintergrund ist auch ein Streit mit Ungarn über Verstöße gegen den Rechtsstaat. Die EU fordert von der Regierung in Budapest Reformen etwa in der Asylpolitik und bei den Rechten sexueller Minderheiten. Um Druck zu machen, wurden 20 Milliarden Euro an EU-Mitteln für Ungarn eingefroren. Orban fordert die Freigabe.

Um die bis 2027 laufenden Wirtschaftshilfen aus dem EU-Haushalt beschließen zu können, ist Einstimmigkeit erforderlich. Der Europäische Rat ist also auf die Zustimmung Ungarns angewiesen. Oder er greift erneut zu einem Trick, der im Dezember angewandt wurde, als der Rat über den Beitrittskandidatenstatus der Ukraine abstimmte: Orban verließ während der Beschlussfassung kurz den Raum, um einen Kaffee zu trinken. Diese Lösung sei aber "nicht jedes Mal" möglich, betonte Bundeskanzler Scholz im Anschluss.

EVP-Fraktionschef Weber zuversichtlich

Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Weber, sagte im Deutschlandfunk, ein Scheitern des Gipfels sei keine Option. Ohne Finanzzusagen der EU gehe der Ukraine bald das Geld aus. Der CSU-Politiker zeigte sich zuversichtlich, dass Ungarns Ministerpräsident Orban seine Blockadehaltung aufgeben werde. Dieser sei innerhalb der EU isoliert. Orban liebe die große Show, aber er wisse auch, dass er nicht überziehen dürfe und früher oder später auf die Solidarität der EU angewiesen sei, sagte Weber.

26 Mitgliedstaaten wollen notfalls ohne Ungarn handeln

Sollte bei den Gesprächen mit Orban keine Lösung gefunden werden, wollen die anderen EU-Staaten im 26er-Kreis handeln. Weitere Wirtschaftshilfen für die Ukraine könnten dann auf Kreditbasis fließen. Dieses Verfahren würde aber mehr Zeit in Anspruch nehmen, denn der Bundestag und andere Parlamente müssten zustimmen.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.