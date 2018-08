Jetzt wird aber mal so richtig alles ausgepackt! Die Diskussion erinnert fatal an die Kommentarspalten von Facebook & Co., Jeder darf mal sagen, was schon immer sagen wollte in Sachen Landwirtschaft. Und nach spätestens drei Posts hat sich die Sache verselbstständigt und keinen interessiert mehr, worum es eigentlich ging.

Es geht nicht um die Schuldfrage

Es geht nicht um die Ursachen des Klimawandels und auch nicht um Massentierhaltung, es geht nicht um die Schuldfrage - woran auch immer. Es geht schlicht um die Frage: Gibt die Bundesregierung den betroffenen Bauern Steuergeld - oder nicht. Und da hat die Landwirtschaftsministerin bis jetzt alles richtig gemacht: abwarten, bis konkrete Daten vorliegen und dann entscheiden. Die Latte muss dabei hoch liegen, denn grundsätzlich ist das Wetter ein Berufsrisiko der Bauern.

Damit wäre das Thema erst mal geklärt. Alles andere ist jetzt Sommertheater. Die Fragen, ob das Wetter jetzt eine direkte Folge des Klimawandels ist oder nicht, ob und wie weit die Bauern selbst Schuld sind an diesem Klimawandel und was sie dagegen tun sollten, die haben mit der Entscheidung für oder gegen Nothilfe doch nichts zu tun. So wichtig sie sein mögen.

Klimawandel ist unberechenbar

Richtig ist, dass die Agrarpolitik der EU endlich geändert werden muss, dass Subventionen an Umweltleistungen gekoppelt werden müssen. Richtig ist, dass mehr Humus im Boden, dass mehr Abwechslung auf dem Acker und eine bessere Anpassung der Tierzahlen an die Ackerfläche wichtige Ziele sind. Aber: Es ist einfach unverschämt zu behaupten, dass das irgendwas an der derzeitigen Situation geändert hätte. Monatelange Trockenheit - da geht halt nichts mehr.

Das mit der Anpassung ist so einfach nicht, wie die schlichte Diskussion glauben machen will. Vor zwei Jahren sind die Pflanzen im Juni abgesoffen. Das besondere an der Klimaveränderung ist die Unberechenbarkeit. Risiken streuen und finanzielle Vorsorge betreiben, das kann funktionieren. Dabei muss man den Bauern helfen. Ein Geldregen aus Berlin ist dabei keine wirkliche Lösung. Genau so wenig wie gut gemeinte ökologische Ratschläge.