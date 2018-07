Den Norddeutschen wird eine gewisse Dickköpfigkeit nachgesagt. Erst Recht den Landwirten in Schleswig-Holstein. Tatsächlich können die gerade eine gute Portion Dickköpfigkeit gebrauchen. Denn wie viele Bauern in Nord- und Ostdeutschland leiden sie unter der extremen Dürre und den Ernteausfällen die auf manchem Hof bis zu 50 Prozent betragen. Da ist der Glaube daran, dass es schon irgendwie weitergehen wird, bewundernswert.

Die Politik hat inzwischen den Ernst der Lage begriffen und will Nothilfen für die Landwirte prüfen. Das ist zu begrüßen. Ob und wenn ja was am Ende der Bund und was die Länder übernehmen werden, wird sich wohl erst in einigen Wochen entscheiden.

Wer in diesen Tagen mit schleswig-holsteinischen Landwirten spricht, der rennt mit der Frage nach Nothilfen vom Staat keineswegs nur offene Türen ein. Deutlich zu spüren ist die generelle Skepsis vor staatlichen Vorgaben genauso wie die Ansicht, aktuelle Extremereignisse wie die derzeitige Dürre gehörten nun mal zum Betriebsrisiko der Bauern. In dieser Ausnahmesituation ist der Einsatz von Steuergeldern zur Rettung von Höfen jedoch sinnvoll. Denn es nützt niemanden, wenn wegen der Dürre nun reihenweise Bauern in ernsthafte Existenznot kommen.

Vielen wollen lieber billige Milch

Doch weil in Zukunft damit zu rechnen ist, dass wir noch häufiger derart andauernde Hitzeperioden in Deutschland haben werden, ist ein Umdenken notwendig. Und das geht über kurzfristige Hilfen weit hinaus. Die deutschen Bauern sind Opfer der Dürre. Doch sie haben auch eine wichtige Verantwortung mit Blick auf den Klimawandel zu tragen. Tatsächlich ist die Frage legitim, ob wir nicht in Deutschland zu viele Tiere auf zu wenig Raum halten und den Ackeranbau in vielerorts beinahe schon industrieller Art und Weise vorantreiben, wie sie weder der Artenvielfalt auf unseren Äckern bekommt noch die Klimaerwärmung bremst.

Doch viele Bauern entscheiden sich weniger aus Bequemlichkeit für diesen Weg, immer schneller und immer mehr zu produzieren. Vielmehr ist es unser Konsumstil, an dem die in Deutschland so erfolgreichen Supermarktketten ebenso ihren Anteil haben wie wir Verbraucher. Am Ende wollen eben doch die meisten von uns lieber eine Milch super günstig kaufen anstatt zu überlegen, was davon noch bei den Landwirten ankommt – und ihren Tieren.

Das ist ein Grund – warum diese Dürre manchen Betrieb schnell um die Existenz kämpfen lässt. Der wirtschaftliche Druck der Landwirte wäre ein anderer, wenn wir nicht nur die Bereitschaft erklären würden, höhere Preise für die Agrarerzeugnisse zu zahlen. Sondern es auch täten.

Sicher ist allerdings nur eins: Die nächste Dürre - sie kommt bestimmt.