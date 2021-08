Der französische Präsident Macron hat zum Auftakt einer erneuten Hilfskonferenz für den Libanon umfangreiche Unterstützung in Aussicht gestellt. Er sagte 100 Millionen Euro zu. Die Hilfskonferenz findet auf Einladung Frankreichs ein Jahr nach der Explosion am Beiruter Hafen statt.

Macron warf der libanesischen Politik Versagen auf allen Ebenen vor. Reformversprechen und Verpflichtungen seien nicht eingehalten worden, und statt des Gemeinwohls verfolgten die Politiker Privatinteressen. Die Krise des Landes habe sich weiter verschlimmert. Hilfsgelder sollten deshalb direkt der Bevölkerung zu Gute kommen, ihr Einsatz werde überprüft. In erster Linie sei das Geld für die Bereiche Bildung, Ernährung und Landwirtschaft bestimmt. Zudem will Frankreich 500.000 Corona-Impfdosen in seine ehemalige Kolonie schicken. Macron forderte die politischen Entscheidungsträger auf, die Hintergründe der Explosion aufzuklären.

Auch Deutschland will weiter helfen

Deutschland sagte 40 Millionen Euro Hilfe zu. Mit dem Geld sollten die Menschen im Libanon unmittelbar unterstützt werden, darunter auch syrische Flüchtlinge, sagte Außenminister Maas. Auch er machte der Regierung im Libanon Vorwürfe. Die EU-Kommission kündigte 5,5 Millionen Euro an. Für 2021 hatte die EU bereits Hilfsgelder im Umfang von 50 Millionen Euro zugesagt. Die Kommission begründete die Zusatzspende mit hohen Corona-Infektionsraten im Libanon, während das nationale Gesundheitssystem vor dem Kollaps stehe und die Impfrate niedrig bleibe.



Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Lenarcic, sagte, mehr als drei Millionen Menschen im Libanon brauchten Hilfe wegen der Corona-Krise. Das Virus breite sich rasch aus, Testkapazitäten seien begrenzt, Intensivstationen überlastet. Der Außenbeauftragte der EU, Borrell, forderte die politische Führung in Beirut auf, eine Regierung zu bilden und die Erwartungen der Bürger zu erfüllen. Die EU stehe weiter an der Seite des libanesischen Volkes, sagte Borrell.

Explosionsumstände weiter unklar

Bei der Explosion im Beiruter Hafen waren am 4. August 2020 mehr als 200 Menschen getötet und rund 6.000 verletzt worden. Hunderte Tonnen Ammoniumnitrat waren detoniert. Große Teile des Hafengeländes und der umliegenden Wohngebiete wurden zerstört. Die Regierung trat in Folge der Explosion zurück, seitdem verfügt das Land über keine handlungsfähige politische Führung mehr und befindet sich in einer tiefen Wirtschaftskrise.

