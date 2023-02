Große Zerstörungen in der syrischen Stadt Harim. (AFP / AAREF WATAD)

Nach Angaben der Organisation haben 14 Lkw von der Türkei aus die Grenze passiert und sind auf dem Weg in den Nordwesten Syriens. Einen Tag zuvor hatte der Direktor des Welternährungsprogramms kritisiert, die Machthaber in der Region ließen keine Hilfe für die Erdbebenopfer zu. In Syrien wurden die von Aufständischen kontrollierten Gebiete am stärksten vom Erdbeben getroffen.

