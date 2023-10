Vor dem Grenzübergang Rafah stehen viele Lkw mit Hilfsgütern auf ägyptischer Seite. (AFP / KHALED DESOUKI)

Nach mehrmaligem Beschuss des Grenzübergangs Rafah durch die israelische Luftwaffe in den vergangenen Tagen hält Ägypten diesen weiter geschlossen. Die Regierung in Kairo arumentiert, es fehle an israelischen Sicherheitsgarantien. Beobachtern zufolge befürchtet Ägypten bei einer Öffnung der Grenze, dass neben Flüchtlingen Hamas-Terroristen ins Land kommen könnten. Die Hamas steht der Muslimbruderschaft nahe, die in Ägypten als Terrororganisation eingestuft wird.

Die Bewohner des Gazastreifens sind dringend auf Hilfen angewiesen, weil die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser wegen einer israelischen Blockade stark eingeschränkt ist.

