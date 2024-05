Nach dem Erdrutsch in Papua-Neuguinea laufen die Bergungsarbeiten. (International Organization for Migration (IOM)/AAP Image/dpa)

Das Kinderhilfswerk UNICEF teilte mit, der Zugang zum Katastrophengebiet werde durch instabile und beschädigte sowie teils verschüttete Straßen erheblich erschwert. Man arbeite eng mit den Behörden zusammen und habe bereits Hygienesets an die Bevölkerung verteilt. Weiter hieß es, in den betroffenen Gebieten brauchten die Menschen dringend sauberes Trinkwasser, Nahrung und psychosoziale Hilfe. UNICEF betonte, mehr als 40 Prozent der Betroffenen seien Kinder unter 16, die durch den Tod von Familienmitgliedern stark traumatisiert worden seien.

Der Erdrutsch hatte sich am vergangenen Freitag in einer entlegenen Region in Papua-Neuguinea ereignet. Laut den Behörden wurden mehr als 2.000 Menschen verschüttet. In der Region wächst zudem die Sorge vor weiteren Erdrutschen.

