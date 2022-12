Familienministerin Paus

Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Die aktuelle Situation verlange gerade einkommensschwachen Familien viel ab, sagte die Grünen-Politikerin dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Man müsse verhindern, dass Menschen jetzt unverschuldet in Liquiditäts-Nöte kämen und etwa ihre Miete oder Stromrechnungen kurzfristig nicht mehr bezahlen könnten. Weder Politik oder Verwaltung, noch die Energiekonzerne könnten ein Interesse daran haben, Menschen in Existenznöte zu treiben.

Zugleich appellierte Paus an Menschen in Notsituationen, keine Scheu zu haben, die erforderlichen Anträge etwa zur Übernahme von Stromkosten an die Jobcenter zu stellen.

