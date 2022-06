Die NGO "Detention Action" begrüßt den Stopp des Abschiebefluges nach Ruanda. (IMAGO/ZUMA Wire)

Auf Twitter schreiben die Aktivisten mit Blick auf die Intervention des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, das seien fantastische Neuigkeiten. "Detention Action" setzt sich für die Rechte von Flüchtlingen und Asylbewerbern ein. Das Gericht hatte gestern Abend verfügt, dass einer der Asylsuchenden, ein Mann aus dem Irak, vorerst nicht nach Ruanda geflogen werden darf. Daraufhin wurde der gesamte Flug abgesagt.

Sowohl Großbritannien als auch Ruanda stellten heute allerdings klar, dass sie grundsätzlich an dem Vorhaben festhalten wollen. Demnach sollen Menschen, die illegal nach Großbritannien gelangt sind, unabhängig von ihrer Nationalität oder Herkunft in das ostafrikanische Land gebracht werden und dort die Möglichkeit für einen Asylantrag erhalten. Im Gegenzug bekommt Ruanda Millionen an Entwicklungshilfe.

