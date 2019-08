Die Hilfsorganisation Cap Anamur erinnert heute mit einem Festakt an ihre Gründung vor 40 Jahren.

An der Feier in Köln nimmt auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet teil. Cap Anamur wurde 1979 von dem Journalisten Rupert Neudeck und seiner Frau Christel sowie dem Schriftsteller Heinrich Böll gegründet. Die Organisation rettete Menschen, die vor der kommunistischen Herrschaft in Vietnam geflohen waren, im Südchinesischen Meer vor dem Ertrinken. 11.300 Vietnamesen kamen auf diese Weise nach Deutschland.



Christel Neudeck sagte im Deutschlandfunk (Link zum Audio), aus heutiger Sicht seien sie verrückt und sehr naiv gewesen. Das hätten sie aber vielleicht auch sein müssen, um ein solches Projekt zu beginnen. Schon damals habe man in den Bundesländern für die Aufnahme der Geflüchteten kämpfen müssen, erläuterte Neudeck. Und sie hätten sich auch schon 1979 mit dem Vorwurf auseinandersetzen müssen, dass sie die Flucht der Menschen erst verursacht hätten.



Neudeck nannte es blamabel, dass derzeit wieder private Organisationen die Aufgabe der Seenotrettung übernehmen müssten und auch noch kriminalisiert würden. In der Bevölkerung sei die Zustimmung zur Aufnahme von Flüchtlingen ihrer Meinung nach aber aber immer noch hoch. Das sehe man auch daran, dass Cap Anamur die Projekte noch immer mit Spenden finanzieren könne.