In einer Pressemitteilung heißt es, die Hälfte der Bevölkerung sei von Ernährungsunsicherheit betroffen. In der Bay-Region drohe sogar eine Hungersnot. Als Gründe für die aktuelle Lage werden neben Heuschreckenplagen das Ausbleiben von vier Regenperioden nacheinander und die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie aufgeführt. Im ganzen Land herrsche ein schwerer Mangel an Ressourcen. So seien etwa die meisten Wasserstellen ausgetrocknet. Care Deutschland betont, in den vergangenen zwei Jahren hätten humanitäre Organisationen bereits mehrfach Alarm geschlagen.