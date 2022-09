Save the Children

Die Landesdirektorin der Organisation in der Ukraine, Khush, sagte laut einer Mitteilung , unschuldige Kinder in dem Land würden fast jeden Tag verletzt und getötet. Viele von ihnen hätten Zuflucht in Gebäuden gesucht, die Ziel von Angriffen seien. Die Hilfsorganisation ist nach eigenen Angaben seit 2014 in der Ukraine, wo sie humanitäre Hilfe für Kinder und deren Familien leistet.