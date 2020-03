Grundrechte werden nach einer Studie von Hilfsorganisationen international zunehmend eingeschränkt.

"Brot für die Welt" und das Netzwerk Civicus veröffentlichten in Berlin ihren aktuellen "Atlas der Zivilgesellschaft". Demnach leben gegenwärtig nur rund drei Prozent der Weltbevölkerung in Staaten, die die Grundrechte respektieren und schützen. Im Vorjahr waren es vier Prozent. Besonders gefährdet sind demnach Frauen, die politisch und gesellschaftlich aktiv sind.



Der Atlas teilt die Länder der Welt in Kategorien ein. Deutschland gehört zu den 43 sogenannten offenen Staaten, in denen etwa Demonstrationen erlaubt sind und Medien frei berichten dürfen. Australien und Malta haben diesen Status in diesem Jahr verloren. Mehrere EU-Länder sind - wie schon im Vorjahr - in die zweite Kategorie eingestuft, in denen die Zivilgesellschaft den Autoren zufolge "beeinträchtigt" ist.