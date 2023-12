Krieg im Nahen Osten

Palästinensische Familien, die vor israelischen Angriffen geflohen sind, leben in Zelten neben dem Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir al-Balah. (IMAGO / APAimages / IMAGO / Omar Ashtawy \ apaimages)

Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen können auch die beiden großen Krankenhäuser im Süden der Region den Zustrom an Patienten kaum noch bewältigen. Nahezu stündlich würden mehrere Schwerverletzte eingeliefert. Menschen kampierten auf Parkplätzen vor den Kliniken. Zuvor hatte die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Spoljaric, bei einem Besuch im Gazastreifen mehr Schutz und Hilfe für die Zivilisten in dem Palästinensergebiet gefordert. Das Ausmaß des menschlichen Leids sei unerträglich. Das Exekutivkomitee der Weltgesundheitsorganisation soll am Sonntag eine Sondersitzung zur Lage in den Palästinenser-Gebieten abhalten.

Dem palästinensischen Vertreter bei der UNO in Genf, Chraischi, zufolge wird erwogen, mehr Ärzte aus aller Welt zu entsenden. Aus vielen Ländern lägen entsprechende Angebote vor.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 04.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.