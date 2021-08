In Syrien und dem Irak drohen nach Angaben von Hilfsorganisationen zwölf Millionen Menschen den Zugang zu Wasser, Lebensmitteln und Strom zu verlieren.

Die Organisationen Care und Norwegian Refugee Council Deutschland sprechen von der schlimmsten Dürre in Syrien seit 70 Jahren sowie rekordverdächtig niedrigen Niederschlägen im Irak. In einer gemeinsamen Erklärung fordern sie eine Notversorgung mit Wasser und Nahrung. Zudem müsse dringend in eine langfristige, nachhaltige Lösung für die Wasserkrise investiert werden. Ansonsten könnte sich diese zu einer noch nie dagewesenen Katastrophe entwickeln, die noch mehr Menschen in die Flucht zwinge.

