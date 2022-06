Corona-Pandemie

"Biontainer" der Firma Biontech sollen die Produktion von mRNA-Impfstoffen auch in Afrika ermöglichen. (picture alliance /dpa / Boris Roessler)

Amnesty International, Brot für die Welt und Oxfam haben einen gemeinsamen Appell veröffentlicht. Biontech solle seine Kenntnisse und Technologien in Bezug auf Impfstoffe der Weltgesundheitsorganisation zur Verfügung stellen, seinen Covid-Impfstoff gerechter verteilen und Verträge und Preisgestaltung transparent machen.

Die Hilfsorganisationen machen anlässlich der heutigen Aktionärs-Hauptversammlung in Mainz darauf aufmerksam, dass im vergangenen Jahr nur ein Prozent des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer an ärmere Länder geliefert wurde. Trotz massiver staatlicher Förderung und Rekordgewinnen plane Biontech bislang wenig, um dort die Impfstoffversorgung zu verbessern. Das Unternehmen selbst kündigte an, in diesem Jahr mehrere Impfstoff-Produktionsstätten in afrikanischen Ländern zu eröffnen.

