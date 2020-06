Hilfsorganisationen warnen vor Problemen bei der Lebensmittelversorgung in Syrien.

Die wirtschaftliche Situation in dem Kriegsland werde schlimmer und schlimmer, sagte der Programmkoordinator der Welthungerhilfe für Syrien, Kurt, der Deutschen Presse-Agentur. Überall gebe es mittlerweile Probleme bei der Versorgung mit Lebensmitteln. Die Sprecherin des UNO-Nothilfewerks, Ocha, teilte mit, nach neun Jahren der Krise würden täglich mehr Syrerinnen und Syrer in Hunger und Armut getrieben.



In Brüssel beginnt heute eine zweitägige Syrienkonferenz. Die Europäische Union und die Vereinten Nationen wollen über Hilfen für die Zivilbevölkerung beraten.