Die Bundesregierung bereitet sich wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr auf eine Nettoneuverschuldung in dreistelliger Milliardenhöhe vor.

Nach Informationen des Deutschlandfunks sind 156 Milliarden Euro für den Nachtragshaushalt vorgesehen. Dazu kommen sogenannte Kreditermächtigungen von etwa 100 Milliarden Euro für einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds sowie rund 100 Milliarden Euro für Kreditbürgschaften der Förderbank KfW an Unternehmen. Zusätzlich sind 400 Milliarden Euro an Garantien für Firmen geplant, die in Schieflage geraten.