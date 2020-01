Im vergangenen Jahr sind nach Angaben der Organisation Open Doors weltweit rund 260 Millionen Christen verfolgt worden.

Das seien 15 Millionen mehr gewesen als ein Jahr zuvor, teilte die christliche Organisation mit. Der Anstieg sei vor allem auf eine zunehmende Einschränkung der Religionsfreiheit in China und die Ausbreitung des Dschihadismus in Afrika zurückzuführen. Nach einem von Open Doors veröffentlichten Index steht Nordkorea bei der Verfolgung von Christen an der Spitze - gefolgt von Afghanistan und Somalia.



Open Doors bezeichnet sich als überkonfessionelles Hilfswerk, das sich in rund 60 Ländern für verfolgte Christen einsetzt.