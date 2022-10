In einer Mitteilung mahnten "Brot für die Welt" und "Misereor" mehr Schutz für Menschen dort an. Das müsse auch bei der Ausbildung von Truppen im Rahmen der EU-Militärhilfe im Mittelpunkt stehen, hieß es. Zudem müsse die gesamte Bevölkerung an den Gewinnen durch den Energie- und Rohstoffhandel teil haben. Das Land verfügt über große Erdgasvorräte. Vor allem in der nördlichen Provinz Cabo Delgado kommt es immer wieder zu Gewalt und Vertreibungen durch islamistische Rebellen.

Das mehrtägige Treffen zwischen der EU und der Organisation Afrikanischer, Karibischer und Pazifischer Staaten, kurz AKP, beginnt morgen in der Hauptstadt Maputo. Auf der Agenda stehen der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Ernährungssicherheit und der Kampf gegen den Terrorismus in Subsahara-Afrika.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.