Ein Taliban-Kämpfer steht in der afghanischen Hauptstadt Kabul Wache, während eine Frau vorbei läuft. Das Verbot der Arbeit für NGos hat in vielen Städten Proteste ausgelöst. (Ebrahim Noroozi / AP / dpa / Ebrahim Noroozi)

Ohne die weiblichen Beschäftigten könne man nicht weiterarbeiten, erklärten die Organisationen Care, Save the Children, World Vision und der Norwegische Flüchtlingsrat. Deutschland, die USA und mehrere weitere Länder forderten die Taliban auf, die "unverantwortliche und gefährliche Anordnung" zurückzunehmen. In einer gemeinsamen Erklärung von Bundesaußenministerin Baerbock und ihren Amtskolleginnen und -kollegen heißt es, das Arbeitsverbot für Frauen gefährde das Überleben von Millionen Menschen in Afghanistan, die auf humanitäre Hilfe angewiesen seien.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.