Im Himalaya-Gebirge hat sich die Gletscherschmelze erheblich beschleunigt.

Wie US-Forscher berichten, verlieren die Gletscher seit der Jahrtausendwende jährlich eine 45 Zentimeter dicke Eisschicht. Das sei doppelt so viel wie in den Jahren zwischen 1975 und 2000. Die Erkenntnis geht auf Satellitenbilder aus der Zeit des Kalten Krieges zurück, die erst kürzlich von US-Behörden freigegeben wurden. Ursache für die beschleunigte Gletscherschmelze im Himalaya seien steigende Temperaturen infolge des Klimawandels, schreiben die Forscher. Sie warnen vor verheerenden Konsequenzen für die Wasserversorgung in Südasien.