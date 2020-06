China und Indien wollen ihren Grenzstreit in der Himalaya-Region diplomatisch beilegen.

Das vereinbarten die Außenminister beider Länder bei einer Telefonkonferenz, wie das Außenamt in Peking mitteilte. Man wolle die Kommunikation und die Koordination über bestehende Kanäle stärken, um den Frieden in dem Gebiet zu erhalten.



Am Montag waren bei einem Zusammenstoß zwischen chinesischen und indischen Truppen in der Region Ladakh mindestens 20 indische Soldaten ums Leben gekommen. Die indische Nachrichtenagentur ANI spricht zudem von zahlreichen Toten auf der chinesischen Seite. Dafür gibt es von Peking bislang aber keine Bestätigung.



Die beiden Atommächte streiten seit Jahrzehnten um das abgelegene Gebiet. Seit Mai hat sich die Konfrontation durch Truppenverlegungen zugespitzt.