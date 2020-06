Nach tödlichen Zusammenstößen von chinesischen und indischen Soldaten im Himalaya-Grenzgebiet wollen beide Seiten nach chinesischen Angaben den Grenzstreit beilegen.

Der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Lijian, sagte laut staatlicher Zeitung "Global Times", man werde "diplomatische und militärische Kanäle" nutzen. Er wiederholte die chinesische Darstellung der Ereignisse vom Vortag, wonach indische Streitkräfte auf chinesisches Territorium vorgedrungen seien. Er machte erneut keine Angaben dazu, ob es chinesische Opfer gab.



Bei dem Zusammenstoß zwischen Truppen beider Länder in der Himalaya-Region Ladakh waren Montagnacht mindestens 20 indische Soldaten ums Leben gekommen. Laut indischer Armee waren 17 von ihnen gestorben, nachdem sie schwer verwundet wurden und kalten Temperaturen in großer Höhe ausgesetzt waren. Die indische Nachrichtenagentur ANI spricht von mindestens 43 schwer verletzten oder getöteten chinesischen Soldaten; von chinesischer Seite gab es dafür keine Bestätigung. Die beiden Atommächte streiten seit Jahrzehnten um das abgelegene Gebiet. Seit Mai hat sich die Konfrontation durch Truppenverlegungen zugespitzt.