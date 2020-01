Indien steht nach Ansicht des Theaterwissenschaftlers und Landeskenners Peter Marx vor dem Weg in ein "totalitäres System".

Man könne derzeit die Anfänge des Versuchs beobachten, eine solche politische Ordnung zu stiften, sagte er im Deutschlandfunk im Hinblick auf die regierende hindu-nationalistische BJP. Es solle eine Konformität mit der staatlichen Ideologie, die immer aggressiver vorausgesetzt werde, erzwungen werden. Gleich nach dem Wahlsieg von Premierminister Modi im letzten Jahr habe man eine Zunahme der nationalistischen Bestrebungen sehen können. Marx warf den Sicherheitskräften vor, mit Razzien, Festnahmen, Hausdurchsuchungen bewusst ein Klima der Angst und der Einschüchterung zu erzeugen. Es sei erschreckend, wie sehr staatliche Stellen zunehmend zu repressiven Maßnahmen griffen. Marx betonte: "Ich glaube wirklich, dass hier eine Gesellschaft an einem Kipppunkt steht."



Mit Blick auf die jüngsten Auseinandersetzungen an Universitäten betonte er, Hochschulen wie die Jawaharlal-Nehru-Universität (JNU) in Neu Dehli aber auch andere stünden im Moment unter großem Druck. Wenn diese Institutionen nicht mehr als "Leuchttürme liberaler, intellektueller Kultur" fungieren könnten, stelle sich die Frage, wer sich künftig noch verpflichtet fühlen werde, das "Ideal von Demokratie, von Teilhabe und von Gleichberechtigung" aufrecht zu erhalten.



Marx ist Professor an der Universität Köln und durch eine Kooperation mit der JNU regelmäßig Kontakt mit Studierenden und Mitarbeitern in Dehli.