Truppen der syrischen Übergangsregierung haben einen Kampfeinsatz gegen bewaffnete Assad-Anhänger begonnen. (AFP / -)

Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, ihr liege Videomaterial vor, das die Tötung von mindestens 69 Alawiten zeige. Die Vorfälle erieigneten sich demnach in der Provinz Latakia an der syrischen Mittelmeerküste.

In der Region haben Truppen der Übergangsregierung einen großangelegten Einsatz gegen bewaffnete Anhänger Assads begonnen. Berichten zufolgen wurden bei den Kämpfen seit gestern mindestens 130 Menschen getötet. Für mehrere Städte wurde eine Ausgangssperre verhängt.

Latakia gilt als Hochburg der religiösen Minderheit der Alawiten, der auch Assad angehört.

