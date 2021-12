Breitscheidplatz-Anschlag Hinterbliebene fordern umfassende Aufklärung

Vor dem fünften Jahrestag des Anschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz fordern die Familien der Opfer umfassende Aufklärung und einen würdigen Umgang mit den Hinterbliebenen. Laut einem Bericht des RBB-Fernsehens kritisieren sie in einem offenen Brief an die Bundesregierung, die Sicherheitsbehörden hätten das Attentat verhindern können und müssen.

17.12.2021