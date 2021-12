Gedenken an Opfer des Terroranschlags in Berlin 2016 (picture-alliance/dpa/Christoph Soeder)

Laut einem Bericht des RBB-Fernsehens kritisieren sie in einem Offenen Brief an die Bundesregierung, die Sicherheitsbehörden hätten das Attentat verhindern können und müssen. Nötig seien nun weitere Ermittlungen in Bezug auf die Tat selbst sowie mögliche Mittäter und Drahtzieher. Spuren zu Letzteren seien die Behörden nicht ausreichend nachgegangen. Hintergrund sind Berichte über einen möglichen Auftraggeber irakischer Herkunft aus den Reihen der Terrormiliz IS.

Am 19. Dezember 2016 hatte der Attentäter Anis Amri elf Menschen getötet; ein weiterer starb erst kürzlich an den Folgen seiner Verletzungen.

