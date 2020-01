Der anstehende Militäreinsatz der Türkei in Libyen stößt international auf Kritik.

Die Vereinten Nationen erkennen die libysche Regierung zwar an, die die türkischen Truppen eingeladen haben, warnen aber vor deren Einsatz in dem nordafrikanischen Land. Dadurch würde der Konflikt internationalisiert und könnte weiter eskalieren.



Der griechische Regierungschef Mitsotakis sagte, die Türkei handle völkerrechtswidrig und verfolge vor allem territoriale Interessen. "Die Türkei verhält sich aggressiv. Nach den illegalen Aktionen vor Zypern dehnt sie sich nun in andere Regionen des Mittelmeeres aus", führte er mit Blick auf den Streit über Erschließung eines Erdgasfelds vor der Küste aus. Der Nahost-Experte Daniel Gerlach sagte im Spiegel: "Für Erdogan ist der Libyen-Konflikt eine Gelegenheit, sich wieder neu zu positionieren." Er könne dadurch seine Stellung in der Weltpolitik, die durch den Arabischen Frühling geschwächt worden sei, wieder stärken.

Wirtschaftliche Interessen der Türkei

In Libyen herrschen seit dem Sturz des Machthabers Gaddafi im Jahr 2011 chaotische Zustände. Die international anerkannte Regierung unter Premierminister Sarradsch in Tripolis kämpft gegen die Truppen des abtrünnigen Generals Haftar um die Macht. Haftar kontrolliert mit seiner Libyschen Nationalarmee Gebiete im Osten des Landes. Er wird unter anderem von Russland und Frankreich unterstützt. Die Türkei hingegen wird auf Seiten von Premierminister Sarradsch kämpfen. Darüber hinaus werden einzelne Orte von Milizen kontrolliert, darunter auch Terroristen des "Islamischen Staats".



Im November hatten Al-Sarradsch und Erdoğan Abkommen unterzeichnet, die neben einer militärischen Kooperation auch Seegrenzen im Mittelmeer festlegen. Damit erhebt die Türkei Anspruch auf Gebiete nahe der griechischen Insel Kreta, wo reiche Erdgasvorkommen vermutet werden. Kritiker werfen Erdogan vor, er verfolge in Libyen jedoch nicht nur wirtschaftliche Interessen. Er träume von einem neuen Osmanischen Reich, zu dem einst auch Syrien und Libyen gehörten.

Stellvertreterkrieg zwischen der Türkei und Russland

Der Nahost-Experte Volker Perthes sagte im Dlf, bei der Einmischung der Türkei gehe es auch um eine Art Stellvertreterkrieg mit Russland um das Gebiet, das die "Vorgängerimperien, also das Osmanische Reich und das Russische Reich,irgendwann mal kontrolliert haben." Ebenso gehe es dem türkischen Präsidenten Erdogan auch um Einfluss im Mächtespiel zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten auf der einen Seite und Katar auf der anderen Seite.



Inwiefern der türkische Präsident Erdogan die Erlaubnis für den Militäreinsatz in Libyen sofort in Anspruch nehmen wird, ist noch unklar. Der Konflikt wird nach Ansicht von Experten auf beiden Seiten schon jetzt auch mit Hilfe ausländischer Söldner ausgetragen.