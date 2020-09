Ab Sonntag (20.9.) darf die Videoplattform TikTok in den USA nicht mehr heruntergeladen werden. Die Videoplattform hat rund 100 Millionen Nutzer alleine in den USA. Unter Kinder und Jugendlichen gehört sie zu den beliebtesten Anwendungen. Was bedeutet die Entscheidung für sie und wie könnte es jetzt weitergehen? Ein Überblick.

US-Präsident Trump bezeichnet TikTok als Sicherheitsrisiko mit der Begründung, dass chinesische Behörden an Daten von Amerikanern kommen könnten. TikTok und der chinesische Mutterkonzern Bytedance bestreiten die Vorwürfe. Das Unternehmen will die Entscheidung gerichtlich verhindern. In einer in der Nacht zum Samstag eingereichten Klage gegen Trump und sein Handelsministerium fordern sie unter anderem eine einstweilige Verfügung. Sie argumentieren, das Vorgehen der Trump-Regierung verletze ihre Rechte und die amerikanische Verfassung.

Was könnte das TikTok-Verbot für Deutschland bedeuten?

Für Nutzer in Europa und Deutschland spielt ein mögliches TikTok-Verbot zunächst keine Rolle, da sich die Einschränkungen nur auf den amerikanischen Markt beziehen. Deutsche Creator (Videoproduzenten) könnten von einer Sperre sogar profitieren, erklärte Creator Tim Hendrik Walter dem Westdeutschen Rundfunk. Viele User kommen nämlich derzeit aus den USA. Die Nutzer könnten verstärkt deutschsprachige Videos abrufen.

Wie könnte es mit TikTok in den USA weitergehen?

Bis zum 12. November soll TikTok noch für bestehende Nutzer funktionieren. Damit bekommt Bytedance noch einige Wochen Zeit, einen Abkommen vor dem kompletten Aus auszuhandeln. Trump besteht darauf, dass amerikanische Investoren die Mehrheit an TikTok in den USA haben müssen. Er hatte amerikanischen Firmen und Nutzern bereits Anfang August Geschäfte mit TikTok verboten - und eine Frist für den Verkauf zumindest des US-Teils der App in Gang gesetzt. Microsoft hatte wochenlang über eine Übernahme des Geschäfts in den USA, Kanada, Neuseeland und Australien verhandelt. Vergangene Woche scheiterten die Gespräche dann.



Die chinesische Regierung führte zwischenzeitlich neue Ausfuhr-Regeln für Software ein. Demnach muss sie dem Verkauf von Algorithmen ins Ausland zustimmen. Die Software entscheidet zum Beispiel darüber, welche Videos einem Nutzer als nächste vorgeschlagen werden - und gilt als eines der Erfolgsgeheimnisse von TikTok. Danach wurde ein Ersatzplan ausgearbeitet, nach dem Oracle als Technologie-Partner von TikTok auftreten sollte und das globale Geschäft der Video-App in eine neue Firma mit Sitz in den USA eingebracht würde.



Nach Medienberichten sollte dabei Oracle die Speicherung der Daten von amerikanischen Nutzern übernehmen und auch Einblick in die Software bekommen, damit chinesische Behörden nicht spionieren können. Doch auch dieser Versuch scheiterte, weil Bytedance dabei die Mehrheit an TikTok behalten würde.

Wie reagieren andere auf das mögliche TikTok-Verbot?

Für TikTok wäre ein Aus in den USA ein schwerer Schlag - nicht nur weil es ein lukrativer Markt ist, sondern auch weil viele Videos auf der Plattform von amerikanischen Nutzern kommen. Der Chef der zu Facebook gehörenden Konkurrenz-App Instagram, Adam Mosseri, schrieb bei Twitter, ein TikTok-Verbot in den USA wäre schlecht für seine Plattform und für das gesamte Internet. Die Bürgerrechts-Organisation ACLU kritisierte, das Vorgehen gegen TikTok verletze den ersten Zusatz zur US-Verfassung, der das Recht auf Meinungs- und Redefreiheit garantiere.



Auch die chinesische Regierung verurteilte die angekündigte Sperrung scharf. Die USA hätten mehrfach die Macht des Staates dazu benutzt, aus haltlosen Gründen Jagd auf chinesische Unternehmen zu betreiben und sie unter Druck zu setzen, sagte ein Sprecher des Handelsministeriums. Sollte Washington nicht von seinem "schikanösen Verhalten" absehen, werde Peking die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Rechte und Interessen der chinesischen Unternehmen zu schützen.

Ähnliche Spionage-Vorwürfe an WeChat

Wegen ähnlicher Kritikpunkte soll die ebenfalls chinesische Messaging-App WeChat am Sonntag sowohl aus den App Stores verschwinden als auch ihre meisten Funktionen verlieren. WeChat wird in den USA vor allem vor denen genutzt, die Kontakt zu Freunden und Familie in China halten wollen. Dort ist die Chat-App eine der wichtigsten Plattformen, über die zum Beispiel auch Online-Handel betrieben und Geld überwiesen wird. WeChat will das Verbot ebenfalls vor einem Gericht in Kalifornien verhindern.

