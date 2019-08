Bis 2050 soll die Schweiz klimaneutral sein. So will es der Bundesrat. Die Absichtserklärung gibt das ambitionierte Ziel aus, dass die Einwohner und Unternehmen des Landes unter dem Strich keine Treibhausgase wie CO2, Stickoxid oder Methan mehr ausstossen sollen. Ist das realistisch?

Was steckt hinter dem Vorstoß des Bundesrats?

Die Schweizer Exekutive sieht den Klimawandel als größte Herausforderung für die Menschheit seit Jahrhunderten. Um die Erde zu erhalten, müsse das Pariser Klimabkommen unabdingbar eingehalten und der Anstieg der globalen Temperatur auf nicht mehr als 1,5 Grad Celsius begrenzt werden, so der Bundesrat. Auch die Schweiz müsse ihren Beitrag dazu leisten, betonte die für Umwelt zuständige Bundesrätin Sommaruga. Als verletzliches Alpenland sei die Schweiz besonders betroffen vom Klimawandel.

Wie soll die Klimaneutralität erreicht werden?

Der Bundesrat hält eine Reduktion der klimaschädlichen Treibhausgase um 95 Prozent durch Verhaltensänderungen und eine andere Wirtschaftsweise für möglich. Die restlichen fünf Prozent sollen kompensiert werden. Dabei denkt der Bundesrat daran, natürliche CO2-Speicher wie Wälder aufzuforsten. Außerdem sollen neue Technologien entwickelt und gefördert werden, die Treibhausgase speichern.

Sind schon konkrete Schritte angedacht?

Sehr ins Detail geht die Bundesrat-Initiative noch nicht. Klar ist jedoch, dass dem Land unangenehme Entscheidungen bevorstehen. Ansatzpunkte reichen von strengeren Vorschriften bei der Isolierung von Gebäuden oder der Wahl der Heizung bis hin zur massiven Besteuerung von Benzin. Generell sollen fossile Brenn- und Treibstoffe vermieden werden. Der Bundesrat spricht auch von einer intelligenten Verkehrspolitik und Raumplanung, um "mehr Mobilität mit weniger Verkehr" zu ermöglichen.

Wie reagiert die Politik auf den Bundesrats-Vorstoß?

Sehr unterschiedlich. Die Schweizerische Volkspartei erklärte beispielsweise bei Twitter, wer so etwas beschließe, "ist nicht nur grössenwahnsinnig und neo-kolonialistisch, sondern zerstört den Werkplatz Schweiz und damit unser aller Wohlstand". Der Fraktionspräsident der Grünen im National- und Ständerat, dem Schweizer Parlament, twitterte dagegen: Die Richtung stimme endlich, aber die Geschwindigkeit noch nicht. "Und vor allem: es gibt keine genügend ambitionierten Zwischenschritte."

Woher bezieht die Schweiz momentan ihre Energie?

Die wichtigsten in der Schweiz verwendeten Energiearten sind momentan Erdöl, Strom aus Kern- und Wasserkraftwerken sowie Erdgas. Erneuerbare Energien wie Umgebungswärme, Biomasse, Wind- oder Sonnenenergie verzeichnen seit 2005 eine starke Zunahme. Kernenergie bezieht die Schweiz aus dem Ausland. Mehrere Atomkraftwerk-Projekte wurden in der Vergangenheit aufgrund des starken Widerstandes in der Bevölkerung aufgegeben. Dies betraf im Jahr 1975 das geplante Kernkraftwerk Kaiseraugst im Kanton Aargau. In der Schweiz gibt es rund 638 Wasserkraftwerke. Von ihnen stammen 59,9% der gesamten Stromproduktion des Landes.