Angesichts der anhaltenden Buschbrände in Australien wächst der Druck auf die Regierung, mehr gegen den Klimawandel zu unternehmen. Wir haben verschiedene Postitionen aus Wissenschaft und Politik zusammengetragen.

Der Direktor des Centers für Klima- und Energiepolitik an der Australian National University, Jotzo, schreibt in einem Gastbeitrag für den Sender ABC, Morrison sei politisch gefangen in einer "no-action position", also einer erstarrten Haltung. Die Buschbrände gäben die Gelegenheit, diese Position zu verlassen. Das Kabinett könnte es zu seiner Mission machen, das Land vor Schaden zu schützen. Jotzo gilt in Australien als ein führender Klimaexperte. Er und seine australischen Wissenschaftskollegen gehen von einem deutlich gestiegenen Brandrisiko durch den Klimawandel aus.



Andere Forscher sehen das ähnlich. Mark Howden vom Climate Change Institute an der Australien National University sagte, einer der wichtigsten Faktoren für Intensität, Ausbreitung und Fläche eines Feuers sei die Temperatur. Und in Australien habe man gerade Rekordtemperaturen erlebt.



Die Sendung "Forschung aktuell" berichtete zuletzt über den Klimawandel an der Küste im Südosten Australiens - anhand neuer Daten über die Wassertemperaturen.

Morrison will Kurs beibehalten

Australiens Premierminister Morrison will dennoch an seiner Klimapolitik festhalten. Er nehme die Erderwärmung ernst, so Morrison. Der Politiker der Liberal Party betonte aber zugleich, dass er seine Politik nicht auf Kosten der Wirtschaft ändern werde. Morrison ist ein Befürworter der Kohleindustrie. Energieminister Taylor versprach dennoch, Australien werde seinen Beitrag zur Reduzierung der Emissionen leisten. Zur Zeit der Brände sei es aber nötig die Gesellschaft zu einen statt zu teilen.



Morrison wird immer wieder vorgeworfen, zu wenig gegen den Klimawandel zu tun. So musste sich Australien beim Klimagipfel in Madrid anhören, ehrgeizigere Reduktionsziele zu blockieren. Rückendeckung erhielt Morrison dagegen vom früheren Regierungschef John Howard. Die Menschen in Australien wollten in der Klimadebatte Ausgewogenheit. Sie wollten keinen Fanatismus und keine Extreme.

Brände sollten "Weckruf" sein

Australiens Klimaziele sehen vor, die CO2-Emissionen bis 2030 um 26 bis 28 Prozent zu reduzieren. Zu wenig, sagen Kritiker - so wie die Grünen. Deren Vorsitzender Richard Di Natalie wirft der Regierung Versagen vor. Die Brände sollten ein "Weckruf" für das politische Establishment sein: "Wir brauchen dringend Maßnahmen, um den Zusammenbruch unseres Klimas zu bekämpfen", sagte er.



Doch die Grünen stehen selbst in der Kritik: Ihnen wird immer wieder vorgeworfen, dass sie gegen gezielt gelegte Brände seien, mit denen größere Feuer eingedämmt werden könnten. Di Natalie widerspricht: Die Grünen seien sehr wohl für die "hazard reduction burnings".

Petition von Fridays for Future

Die Bewegung Fridays for Future will gegen eine Beteiligung von Siemens an einer Kohlemine in Australien demonstrieren. Bundesweit sind für Freitag Kundgebungen vor Siemens-Standorten geplant, weil der Konzern die zum Abtransport der abgebauten Kohle benötigte Signalanlage liefern will.