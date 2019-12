Bundesgesundheitsminister Spahn möchte sogenannte Konversionstherapien einschränken und bei Minderjährigen komplett verbieten. Diese Therapien sollen Homosexuelle "heilen". <H3>

Was plant Gesundheitsminister Spahn genau?

Jens Spahn plant ein teilweises Verbot der Konversionstherapien. Die Behandlung Minderjähriger soll vollständig verboten werden. Außerdem soll bei dieser Altersgruppe auch jegliches Werbung Bewerben, Anbieten oder Vermitteln solcher Behandlungen untersagt werden. Bei Volljährigen muss der Behandler nachweisen, dass die Therapie freiwillig erfolgt und nicht die Folge von Täuschung, Irrtum, Zwang oder Drohungen ist. Auch die öffentliche Reklame, das Anbieten und die Vermittlung soll verboten werden. Bei Verstößen gegen das Behandlungsverbot sieht der Gesetzentwurf Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr vor, bei Verstößen gegen das Werbeverbot Bußgelder bis zu 30.000 Euro.

Warum sollen diese Therapien bei Minderjährigen verboten werden?

Homosexualität ist keine Krankheit. 1992 wurde sie aus dem weltweit anerkannten ICD-10-Katalog gestrichen, dem wichtigstes, weltweit anerkannten Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen. Demzufolge kann sie auch nicht "geheilt" oder "behandelt" werden. Betroffene berichten in Folge solcher Therapien von Angstzuständen und Depressionen. Bei Minderjährigen steht zudem der Verdacht im Raum, dass sie von Eltern oder anderen Bezugspersonen zu solchen Therapien gedrängt werden. Spahn erklärte, schon der Begriff Therapie sei irreführend: "Diese angebliche Therapie macht krank und nicht gesund."



Befürworter verweisen dagegen auf das Prinzip der Freiwilligkeit. Es liege im Selbstbestimmungsrecht jeder Person, seine Persönlichkeit zu ändern.

Was ist eine sogenannte Konversionstherapien?

Meist handelt es sich bei den sogenannten Konversions- bzw. Reparativtherapien um Psychotherapien. Ziel ist es, homosexuelle Personen zu heilen, also von als krankhaft angesehenen "Neigungen" zu befreien. Anhänger der Konversionstherapien finden sich oft im evangelikalen Spektrum. Darum können auch Gebete Teil einer Therapie sein. Die Behandler argumentieren, dass das homosexuelle Verhalten nicht Teil der Identität einer Person ist, sondern Folge von Ereignissen und Erlebnissen etwa in der Kindheit. In Gesprächen, mit Verhaltenstherapie oder Gebeten sollen die "Patienten" umgepolt werden, um danach entweder heterogene Beziehungen zu führen oder ihre Homosexualität zumindest nicht mehr auszuleben.

Wie viele Menschen in Deutschland unterziehen sich solchen Behandlungen?

Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die nach dem Arzt und Mitbegründer der ersten deutschen Homosexuellenbewegung, Hirschfeld, benannt ist, geht davon aus, dass solche Therapien hierzulande immer noch in Tausenden Fällen angewendet werden. Gesundheitsminister Spahn beruft sich auf Schätzungen, denenzufolge es jährlich rund 2.000 solcher Behandlungen gibt. Genaue Zahlen sind schwierig zu ermitteln, da die "Behandlung" von Homosexualität auch Teil einer allgemeineren Therapie sein kann.