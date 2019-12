Nach Ansicht vieler Forscher bleibt nicht mehr viel Zeit, um den Klimawandel auf ein erträgliches Maß zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund beginnt in Madrid die 25. Weltklimakonferenz. Schon jetzt drängt die Zeit für Entscheidungen - und es müssen dicke Bretter gebohrt werden.

Es geht vor allem um drei große Themen: höhere Selbstverpflichtungen der Staaten für mehr Klimaschutz, eine Einigung auf Regeln für einen globalen Emissionshandel und das Streben nach mehr Tempo für einen globalen Klimaschutz. Erwartet werden in Madrid rund 25.000 Besucher und Teilnehmer, darunter Staats- und Regierungschefs, Wissenschaftler, Unterhändler und Aktivisten. Auch die USA schicken Vertreter, obwohl die Vereinigten Staaten ihren Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen erklärt haben.



Darin haben sich die Staaten 2015 vorgenommen, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Seitdem dienen die UNO-Gipfel der Umsetzung des Abkommens. Auch Madrid gilt als Arbeitstreffen. So sollen die Unterzeichnerstaaten im kommenden Jahr eigene Klimaschutzpläne vorlegen. Wie Korrespondent Oliver Neuroth berichtet (Audio-Link), wird auch der Klimagashandel ein Thema sein.



In Madrid außerdem auf der Tagesordnung: Eine Verständigung darüber, wie arme Staaten für Zerstörungen entschädigt werden, die durch die Folgen des Klimawandels verursacht werden. Der UNO-Gipfel in Madrid dauert bis zum 13. Dezember.

Guterres: "Die Natur zahlt mit gleicher Münze zurück"

UNO-Generalsekretär Guterres nannte die derzeitigen Maßnahmen der Weltgemeinschaft gegen den Klimawandel "völlig unzureichend". Er sprach von einem "Krieg gegen die Natur", der beendet werden müsse, da die Natur "mit gleicher Münze zurückzahle".



Der UNO-Generalsekretär warf insbesondere den großen Industriestaaten Untätigkeit vor und erklärte, die Länder mit dem größten CO2-Ausstoß würden ihren Teil nicht erledigen. Ohne diese Maßnahmen seien die Klimaziele aber nicht zu erreichen. Die Weltgemeinschaft hatte sich 2015 beim Klimagipfel in Paris auf das Ziel geeinigt, die globale Klimaerwärmung auf unter zwei Grad zu beschränken.

Forschende: "Wir nähern uns den 'tipping points'"

Möglich ist das nach Ansicht vieler Forscherinnen und Forscher noch - aber die Zeit wird langsam knapp. Die Auswirkungen des Klimawandels, die bislang beobachtet werden, entsprächen den Vorhersagen, sagt Hans-Otto Pörtner, Forscher am Alfred-Wegener-Institut und Autor für den Weltklimarat IPCC: "Wir haben einige Phänomene wie extreme Niederschläge, Hitzeperioden, die Intensität von Stürmen vor allen Dingen in den Tropen, wo wir sagen müssen: Ja, das liegt im Rahmen dessen, was wir aus den Projektionen erwarten würden."



Entscheidend ist nach Angaben der Forscher vor allem die Frage, wann die sogenannten "tipping points" erreicht werden, die das Tempo des Klimawandels deutlich beschleunigen könnten. Forschende unter anderem des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung kamen zu dem Ergebnis, dass diese Grenzwerte früher erreicht werden könnten als bislang gedacht. Dazu zählen nach ihren Angaben die Entwaldung des Amazonasgebiets sowie der Rückgang der Eisdecke auf Grönland und in der Antarktis.

Rekordwerte von Treibhausgasen in der Atmosphäre

Die Konzentration von CO2, aber auch von Methan und Lachgas in der Atmosphäre hat inzwischen Rekordwerte erreicht. Zudem sehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Hinweise darauf, dass auch ein Temperaturanstieg um zwei Grad dem Planeten großen Schaden zufügen würde. UNO-Klimachefin Espinosa formuliert es so: "Die Wissenschaft sagt uns, wir sind noch rechtzeitig dran." Das bedeute nicht, die Welt bis morgen zu ändern - aber man müsse die Entscheidungen heute treffen.



Vorschläge zum Emissionshandel gibt es seit Jahrzehnten: Länder und Unternehmen sollen durch einen Preis für Kohlendioxid als eines der wichtigsten Treibhausgase dazu gebracht werden, ihre Emissionen zu verringern. Ziel ist es insbesondere, fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Unter anderem die EU hat bereits Systeme zum Emissionsrechtehandel eingeführt - auf globaler Ebene gestaltet sich dies allerdings schwierig.

"Die Mehrheit lebt wie ökologische Vandalen"

Der Wirtschaftswissenschaftler Paech von der Universität Siegen beklagt außerdem ein scheinheiliges Verhalten unter Verbrauchern. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, inmitten der Klagerufe über die Klimakrise sei ausgerechnet die Nachfrage nach jenem Luxus am stärksten gewachsen, der einen immensen Ausstoß an Treibhausgasen mit sich bringe, etwa Kreuzfahrten, SUVs, Digitalelektronik und größerer Wohnraum. Hier offenbare sich die Lebenslüge einer Gesellschaft, "deren Mehrheit meint, sie sei klimakompetent, aber lebt wie ökologische Vandalen".



Dabei zwingt der Klimawandel laut Hilfsorganisation Oxfam immer mehr Menschen zur Flucht im eigenen Land. Demnach müssen jährlich 20 Millionen Menschen ihre Häuser verlassen und innerhalb der Landesgrenzen Zuflucht suchen. Ursachen seien vor allem Wirbelstürme, Überschwemmungen und Waldbrände. 2018 hat es Oxfam zufolge sieben Mal so viele klimabedingte Katastrophen gegeben wie 2012. Als Beispiele nennt der Bericht Bangladesch und Indien nach einem Zyklon, Kuba nach Wirbelstürmen und Ostafrika wegen extremer Dürreperioden.